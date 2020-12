Osimehn, Mercoledì visite mediche. La data del ritorno in campo è vicina

Osimehn, si avvivina il rientro

Il rientro in campo di Victor Osimhen si avvicina, l’infortunio alla spalla sembra ormai recuperato. Come riportato dall’edizione odierna di Repubblica, l’attaccante azzurro tornaerà dal Belgio Mercoledì e verrà valutato dallo staff medico del Napoli. Gattuso spera di averlo a disposizione per la gara del 6 Gennaio contro lo Spezia, al massimo per la giornata successiva contro l’Udinese in trasferta.

