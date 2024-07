La Gazzetta dello Sport – Osimhen, ADL apre allo sconto: ma il Psg non arriva a 100mln

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sulla trattativa tra Napoli e Psg. Aurelio De Laurentiis ha aperto allo sconto per Victor Osimhen: “Il presidente De Laurentiis ha aperto allo sconto, ma parliamo di poche decine di milioni.

Il Psg, per capirci, sarebbe ben lontano anche dai 100 milioni di euro, cifra minima che il Napoli può prendere in considerazione per la cessione del suo bomber. Offerte ufficiali dalla Francia non sono mai arrivate quest’anno (un anno fa il Napoli disse no a 150 milioni del Psg, forse l’origine di tutti i mali…), se non quella presunta con cui voleva discutere con De Laurentiis pure di Kvara, rispedita immediatamente al mittente”.

