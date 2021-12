Osimhen – Arriva la maschera, ecco quando potrà tornare in campo

Novità su Osimhen – Arrivano finalmente buone notizie per Victor. Consegnata la maschera definitiva che gli permetterà di tornare in campo.

Victor Osimhen è prossimo per il suo rientro in campo. Questa mattina gli è stata consegnata la maschera definitiva per tornare ad allenarsi in gruppo, ed in particolar modo a giocare. Ecco quanto riportato da Il Mattino:

“Tanto lavoro negli ultimi giorni, ma alla fine la tanto attesa mascherina è arrivata: Victor Osimhen potrà tornare a giocare – ma solo nel 2022 – con il massimo della sicurezza, grazie anche alla maschera proteggi volto che gli è stata “cucita” addosso con grande precisione nei dettagli vista anche la gravità dell’infortunio al volto che ha subìto il nigeriano contro l’Inter il 21 novembre scorso”.

Fonte foto: Twitter SSC Napoli.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mertens: “Sono qui da nove anni e sto bene, ma gli accordi si fanno in due”

Calciomercato Napoli, duello con la Lazio per Mandava

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Epstein: ‘Maxwell suo braccio destro’. Ora rischia 70 anni++