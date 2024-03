Osimhen continua ad allenarsi a parte: il report della seduta odierna

Victor Osimhen continua con l’allenamento personalizzato in vista della sfida di campionato contro l’Atalanta.

La SSC Napoli ha riportato quanto effettuato questa mattino durante l’allenamento della squadra, sottolineando che l’attaccante Victor Osimhen ha lavorato individualmente. Dopo la seduta di oggi gli azzurri si alleneranno nuovamente il prossimo lunedì.

Di seguito quanto si legge sul sito ufficiale del club:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri lavorano nella settimana della sosta di per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà il 30 marzo con Napoli-Atalanta, 30esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 3 dove ha iniziato la sessione con attivazione e riscaldamento tecnico. Di seguito il gruppo è stato impegnato in seduta atletica. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo. La squadra riprenderà gli allenamenti lunedì pomeriggio.”

