Osimhen continua il suo percorso di recupero in Nigeria

Il Corriere dello Sport si è soffermato su Victor Osimhen, che attualmente è in Nigeria per il recupero dall’infortunio.

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen è ancora alle prese con il recupero dall’infortunio avvenuto in Nazionale.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha riportato qualche dettaglio in più sulla situazione.

“Victor Osimhen, in permesso in Nigeria per qualche giorno per motivi personali, continuerà il suo percorso di riabilitazione a Lagos per smaltire la lesione al bicipite femorale della coscia destra rimediata in nazionale, nell’amichevole giocata in Portogallo contro l’Arabia Saudita di Mancini. Di certo, le salterà tutte fino alla sosta di metà novembre.”

