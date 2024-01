Osimhen sul futuro: “Premier League? Ho già un mio piano per fine stagione”

Osimhen sul futuro, le dichiarazioni dalla Costa d’Avorio

Victor Osimhen ha parlato del suo futuro dalla Costa d’Avorio dove è attualmente impegnato per la Coppa d’Africa. L’attaccante nigeriano intervistato dalla CBS ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro. Queste le sue parole:

Osimhen sul futuro:

“Credo che la maggior parte delle persone parli di me in relazione alla Premier League. Normale quando sei uno degli attaccanti più importanti e parliamo del campionato più importante al mondo. Per ora voglio finire la stagione col Napoli dove ho rinnovato per poi prendere la decisione che ho già preso. Ho già un mio piano e so cosa fare, quale passo voglio fare successivamente…”.

