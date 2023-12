Corriere dello Sport – Osimhen, il Chelsea fa sul serio: pronta una valigia piena di sterline

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sul forte interesse del Chelsea per Victor Osimhen. Il nigeriano, dopo la scorsa stagione, è finito nel mirino di svariate big di Premier e non solo. A oggi, i Blues avrebbero deciso di puntare tutto sulla stella del Napoli, facendo sapere che si lancerebbero su di lui con una valigia piena di sterline. Intanto, c’è da dire che il bomber azzurro, insegue il riconoscimento economico della propria statura internazionale. È il gioco delle parti, scrive il quotidiano. Col rinnovo di contratto che si avvicina ma con l’intesa economica che non è stata ancora del tutto raggiunta.

