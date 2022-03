Osimhen in dubbio: il colpo alla spalla non è grave, ulteriori notizie in giornata

Corriere dello Sport – Nessun allarme per Victor Osimhen: il colpo alla spalla non è grave, l’allenamento di oggi sarà fondamentale.

Allenamento a parte per Osimhen prima della gara con l’Udinese:

“Osi è reduce dal colpo alla spalla destra rimediato domenica a Verona, nonché da qualche fastidio da sovraccarico al ginocchio destro accusato alla vigilia della prima con il Barça e dovuto ai grandi carichi sostenuti per ritrovare in fretta scatto e ritmo. Nessun allarme particolare, per il momento no, ma è ovvio che l’allenamento di oggi, a due giorni dalla partita, fornirà indicazioni decisive in merito”.

