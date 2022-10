Corriere dello Sport – Osimhen in fila, quanti gol in sua assenza: ci sono Raspa e Simeone.

Il quotidiano si sofferma sul ritorno di Victor Osimhen, ma sottolinea quanto la sua assenza sia stata ininfluente sulle prestazioni di squadra:

“Torna Osimhen ed è una notizia, almeno quanto il digiuno di Raspadori a Cremona, il bomber che in venticinque giorni ne ha fatti cinque – belli e anche impossibili. È la somma che aiuta a fare la differenza. Ventidue gol in campionato, tredici in Champions, nonostante per un mese – dal sette settembre in poi – a questa squadra che comanda ovunque, in Italia e anche in Europa, abbiano sottratto il centravanti di spessore, Sua Maestà 100 milioni di euro, quello che appena ad agosto piace al Manchester United e che adesso deve mettersi un attimo in fila ed aspettare che, fisicamente, possa venire il suo turno”.

