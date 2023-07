Corriere dello Sport – Osimhen, la trattativa è ripartita senza accelerare: c’è distanza, l’accordo non si sblocca.

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto sapere che Calenda, agente di Osimhen, e De Laurentiis, sono stati avvistati allo stesso tavolo allo Sport Hotel Rosatti, il quartier generale della squadra in Trentino. I due erano vicini, in una saletta riservata. La trattativa per Victor Osimhen è ricominciata, ma sembrerebbe essere ripartita senza accelerare. Tra le due parti la distanza è netta e l’accordo ancora non si sblocca. Intanto, però, si sta cercando di alleggerire la situazione provando a venirsi incontro e dandosi un nuovo appuntamento, probabilmente si rivedranno nella giornata di oggi.

