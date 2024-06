Tgr Rai – Osimhen, l’Arsenal si fa avanti: proverà ad abbassare la clausola

Secondo il giornalista ed esperto di mercato, Ciro Venerato, ci potrebbero essere dei movimenti sul mercato per Victor Osimhen. Ne ha parlato sul sito: “L’Arsenal nei prossimi giorni farà un tentativo con il Napoli dopo tanti rumors. I Gunners volevano Sesko che ha invece deciso di restare al Lipsia. Ora proveranno col nigeriano (che sogna la Premier) ma non versando l’ oneroso importo della clausola, ma una cifra inferiore. Il Napoli dovrà valutare pro e contro. Più facile accordarsi con arabi o Psg (indispettito per il no a Kvara), ma Victor privilegia la Premier”.

