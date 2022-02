Osimhen, l’entourage: “Victor sta bene, è in grande condizione, stasera può giocare”

Victor Osimhen, parla il suo entourage.

Oma Akatugba, membro dell’entourage di Osimhen, è intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, sulle frequenze di 1 Station Radio. Ecco quanto detto sull’attaccante azzurro:

“Oggi sarà in campo? Sì. Sta bene e sta migliorando, è in grande condizione. L’infortunio al volto è sempre più alle spalle”.

“Dispiaciuto per non aver partecipato alla Coppa d’Africa? Victor non può scegliere tra due amori: la Nigeria è sua madre, ma Napoli è come una moglie per lui, una fidanzata. Era triste per non aver aiutato la Nigeria, ma è stato contento di restare a Napoli per aiutare la squadra a lottare per lo Scudetto”.

“La sfida col Barcellona aiuterà Victor a crescere, in termini di mentalità, come uomo ed attaccante? Osimhen ha un grande potenziale e affrontare le squadre migliori ti dà sempre qualcosa di più”.

“Victor crede nello Scudetto? Ci crede, certo. E ci crede molto. E’ un ragazzo tanto ambizioso. Victor crede fortemente in tutto ciò che fa e l’impegno che metterà nella ricerca dello Scudetto, di conseguenza, sarà massimo. Osimhen è un sognatore e, per lui, sognare di vincere col Napoli è il minimo”.