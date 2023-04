Corriere dello Sport – Osimhen, lotta contro il tempo: vuole tornare in forma per la Champions.

Victor Osimhen ha deciso, sarà una lotta contro il tempo la sua, ma vuole tornare in campo già il 12 aprile contro il Milan in Champions League. L’edizione odierna del quotidiano commenta così: “La prudenza, in casi del genere, non è mai troppa, ma la gioventù spesso induce a farne volentieri a meno: il linguaggio del corpo ha suggerito ad Osimhen di spingersi oltre le previsioni, di spargere intorno a sé un ottimismo tutt’altro che cauto e a concentrasi esclusivamente su Milano e su quel teatro che l’attira”.

Fonte foto: Flickr.com

