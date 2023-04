Osimhen: “Napoli è il mio posto, ha cambiato la mia vita”

L’attaccante Victor Osimhen ha parlato ai microfoni di France Footbll della città di Napoli, ma anche del club azzurro.

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha rilasciato un’intervista ai microfoni ai microfoni di France Football. Il giocatore originario della Nigeria ha speso solo belle parole per la città che lo ospita ormai dal 2020. Osimhen ha parlato anche della squadra partenopei e dei tifosi che lo sostengono.

“Napoli ha cambiato la mia vita. Non avevo mai visto una cosa del genere. Tutta la città vive per la squadra: quando sono arrivato ho chiesto a Mertens e Koulibaly se fosse vero, loro mi hanno risposto che non avevo visto ancora niente. I tifosi allo stadio sono incredibili e ci aiutano. Qualcuno non credeva in me quando sono arrivato in Italia, ma la società e i compagni sì. Questo è stato fondamentale. Per esplodere avevo bisogno del posto giusto, Napoli è il mio posto.”

Qualche parola anche sul suo passato:

“Da ragazzino pensavo solo a scappare via dalle difficoltà e dai guai. Sono felice di essere nato e cresciuto a Lagos, nelle difficoltà per inseguire i miei sogni. Sono molto legato alla mia terra, ho lasciato la mia città solo per il calcio e ritorno per mostrare a tutti che si possono coltivare i propri sogni. Ora ci rido, ma è stato difficile. Ho ricevuto tanti no e tante porte in faccia. Lo Charleroi mi ha fatto rinascere, dopo la prima stagione in Belgio già mi voleva un club italiano.”

Fonte foto: Flickr.com

