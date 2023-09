Osimhen non in piena forma, Garcia pensa a Simeone o Raspadori per la sfida al Braga

Garcia potrebbe concedere un turno di riposo ad Osimhen

Si avvicina il debutto il Champions del Napoli, che in giornata volerà in Portogallo dove domani affronterà il Braga. Come riportato da Il Mattino, Rudi Garcia potrebbe varare un turnover che riguarderebbe anche l’attacco. Con Raspadori o Simeone che potrebbero prendere il posto di Osimhen. Ecco quanto riporta il quotidiano:

“In ogni caso, sarà il vecchio Napoli a giocare la prima gara di Champions: con Olivera che viene preferito al distratto Rui di Marassi, il rientro di Rrahmani in difesa e il ritorno del brillante Politano nel tridente fin dall’inizio. Sarà 4-3-3 o chiamatelo come vi pare, visto che Lobotka non è il play puro dei tempi di Spalletti. Attenzione ai colpi di scena: perché non c’è solo Raspadori che scalpita. Ma anche Simeone. In questa fase di avvio di stagione, non è escluso che l’argentino possa giocare titolare. Magari non domani ma nella mente del francese c’è l’idea di far riposare Osimhen, proprio perché non ancora al top fisicamente, e farlo entrare nella ripresa quando il suo ingresso potrebbe davvero spaccare la gara. Una opzione a cui Garcia pensa”.

