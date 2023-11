La Gazzetta dello Sport – Osimhen, oggi ritorno in Italia: domani si valuteranno i tempi di recupero.

L’edizione odierna del quotidiano ha fatto sapere che nella giornata di oggi, verso ora di pranzo, Victor Oismhen atterrerà a Capodichino: “Dunque è rimasto per due settimane a Lagos per risolvere problemi personali e cominciare a curare i suoi muscoli, in particolare quello del bicipite femorale destro, rimasto infortunato in Portogallo, durante un’amichevole Nigeria-Arabia Saudita dello scorso 13 ottobre.

Adesso si entrerà nella fase più importante del recupero, con l’atleta che ha seguito in Africa il programma di terapie affidatogli dallo staff medico del Napoli, che domani mattina potrà iniziare a valutarlo a Castel Volturno per capire quali potranno diventare i tempi effettivi di recupero”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

