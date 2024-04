Dazn – Osimhen poco convinto di calciare il rigore, si è chiesto chi lo avrebbe fatto

Durante Supertele, è stato svelato un retroscena durante Napoli-Roma. Il focus è stato fatto sul calcio di rigore procurato dagli azzurri: “Tra l’altro Osimhen non era convintissimo di calciarlo il rigore, anche perché non ha una grande media realizzativa. C’è stato un momento in cui ha proprio preso il pallone, si è girato e si è guardato intorno come a dire: ‘Chi lo calcia?’“.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

