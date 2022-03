Osimhen poco incisivo: non ha mai lasciato il segno in una grande sfida

Corriere dello Sport – L’evidente crescita di Victor Osimhen è sbalorditiva, ma non ha mai lasciato il segno in una partita importante.

Le parole del quotidiano su Victor Osimhen:

“Osimhen, il centravanti da copertina, è stato penalizzato anche quest’anno da un grave infortunio che l’ha fermato sul più bello e lo ha costretto a saltare 8 partite (11 comprese le coppe), e in totale ha segnato 7 gol: in classifica marcatori è 25°, a 13 reti di distanza da Vlahovic e Immobile. Un anno fa, alla giornata numero 28, ne aveva realizzati 4, dunque è in crescita, ma nelle ultime sette partite è andato a bersaglio solo con Venezia e Cagliari e per il momento non ha mai lasciato il segno in una grande sfida. Il modo di giocare della squadra è cambiato rispetto alla prima parte della stagione, meno verticale per uno che vive di questa aria, ma Osi deve migliorare sotto l’aspetto tecnico, tattico e dei movimenti”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mertens rifiuta l’offerta di rinnovo del Napoli. L’attaccante è seguito anche dal Milan

Santini: “Offerta monstre del Real Madrid per Victor Osimhen”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

8 marzo: in calo femminicidi, ma crescono ‘reati spia’