Osimhen potrebbe lasciare Napoli, la Premier League lo aspetta

Secondo Tuttomercatoweb Victor Osimhen potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione per andare in Premier League.

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen potrebbe lasciare il club azzurro. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb nuova meta sarebbe la Premier League.

Ecco quanto si legge:

“Osimhen, già citato, saluterà quasi certamente il Napoli per un’avventura in Premier League – volontà che era già stata comunicata un anno fa – Rafael Leao ha rinnovato da poco ed è un elemento imprescindibile per il Milan, ma ha avuto una flessione e se dovesse arrivare una proposta irrinunciabile potrebbe essere presa in considerazione. Discorso molto simile per Kvaratskhelia che, però, non ha avuto un prolungamento nel corso dei mesi e sembra in fase calante rispetto alla scorsa, straordinaria, stagione. E poi ci sono Barella e Lautaro: entrambi hanno un contratto in scadenza nel 2026, c’è la confidenza da parte dell’Inter di tenerli, ma la realtà è che c’è una spada di Damocle, cioè il prestito di Oaktree, che scade a maggio. Lì si capirà di più sulla possibile permanenza di entrambi oppure se ci sarà bisogno di un sacrificio. È la bellezza di un mercato, quello della prossima estate, che rischia di far partire rivoluzioni anche in situazioni che sembrano tranquille.”

