Osimhen prossimo al rientro a Napoli, ecco quando è atteso

Il quotidiano Repubblica si è concentrata sul rientro a Napoli di Victor Osimhen dopo gli impegni con la Nazionale nigeriana.

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen è atteso d Rudi Garcia nella giornata di mercoledì.

Di seguito le ultime riportate dall’edizione odierna di Repubblica:

“Osimhen, tre gol in Nigeria. Garcia lo aspetta già domani. Il bomber africano continua a segnare anche con la propria Nazionale, ma rientrerà in Italia abbastanza a ridosso del prossimo turno di campionato. Rudi Garcia lo attende a Napoli domani, per valutarlo in vista della ripresa. Anche se la sua importanza per i partenopei avrà sicuramente un grosso peso sulla scelta, a prescindere dal rientro. Il nigeriano è atteso per riprendere gli allenamenti tra oggi e domani. Sabato c’è il Genoa, i gol di V09 sono vitali per il futuro del Napoli: può fare la differenza la fame di Osimhen, che non è certo appagato dopo il suo primo trionfo in Italia e non vede l’ora di aggiungere altri trofei alla sua bacheca. De Laurentiis sa di avere tra le sue mani un gioiello e per questo ne ha bloccato con ogni mezzo la cessione, anche se non ha ancora messo la sua firma sul rinnovo del contratto.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Marfella trova squadra: ripartirà dalla Casertana!

Italia-Ucraina, Di Lorenzo: “Saremo pieni di entusiasmo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Inter, Dumfries parla del suo inizio di stagione