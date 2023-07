Corriere della Sera – Osimhen, può sfruttare l’offerta araba per farsi alzare l’ingaggio dal Napoli.

L’edizione odierna del quotidiano, ha riportato quanto accaduto in queste ultime ore. Kylian Mbappé ha declinato l’offerta dell’Al-Hilal, ma gli emissari, che si aggirano ancora per le strade di Parigi non si sono arresi. In quegli stessi giorni, Victor Osimhen ha preso un volo diretto proprio verso la capitale francese, dove ha trascorso i giorni di riposo concessi di Garcia. E intanto, la società araba, aveva già avanzato una ricca offerta anche per i nigeriano.

“Va da sé che anche qualora il giocatore non fosse ingolosito dalla pioggia di petrodollari, di certo manifesterebbe maggiori pretese nei colloqui propedeutici al prolungamento fino al 2027 con Adl. Ogni scenario non si può a priori escludere”.

