Osimhen rientra a Napoli: novità sul suo infortunio

Rientrerà nella giornata di domani 30 dicembre Victor Osimhen, l’attaccante del Napoli infortunato alla spalla.

Il calciatore azzurro, fuori dal 13 novembre, incontrerà lo staff medico per fare il punto della situazione. L’obiettivo è quello di farlo rientrare in campo domenica 10 gennaio per la sfida contro l’Udinese.

A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport.

