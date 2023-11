La Gazzetta dello Sport – Osimhen sta migliorando, con ogni probabilità non partirà titolare.

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle condizioni di Victor Osimhen. Mazzarri ha solamente due allenamenti per decidere la formazione contro l’Atalanta, e al momento, non è semplice trovare la soluzione più funzionale. Il tecnico non conosce ancora il gruppo, ma soprattutto, le cose non andranno come sperato. Le condizioni del nigeriano stanno migliorando e nella giornata di ieri ha svolto parte dell’allenamento in gruppo. A Bergamo, però, con ogni probabilità partirà al massimo dalla panchina.

