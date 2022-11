La Gazzetta dello Sport – Osimhen svagato, Kvara tra giocate top ed errori sorprendenti.

Il quotidiano, dopo la sconfitta del Napoli contro il Liverpool, si sofferma sulle prestazioni dei due gioielli azzurri: Osimhen e Kvaratkhelia, che non sono riusciti a splendere come previsto:

“Per lunghi tratti il Napoli è stato padrone del gioco e del campo ed è mancata solo un po’ di precisione dalla trequarti in avanti, dove Osimhen è apparso un po’ svagato e Kvaratskhelia ha alternato giocate deliziose a errori sorprendenti.

Però il Napoli ha imposto la sua manovra in una delle cattedrali del calcio europeo e proprio l’atteggiamento mostrato fin dal fischio d’inizio è la migliore conferma delle potenzialità di questo gruppo. Nella valigia con cui torna in Italia, il Napoli non mette solo i gol di Salah e Nuñez, che comunque regalano esperienza in modo quasi indolore, ma anche altre cose: il rispetto del Liverpool, la paura di Anfield, la consapevolezza di aver fatto la partita senza subirla”.

