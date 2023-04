La Gazzetta dello Sport – Osimhen titolare con la Juve, Zielinski sottotono: la situazione del Napoli.

L’edizione odierna del quotidiano, ha focalizzato sulla situazione del Napoli, ma nel dettaglio sulle condizioni di due azzurri. I protagonisti sono Osimhen, che rappresenta una vera e propria garanzia per Spalletti, e Zielinski attualmente sottotono dopo una stagione a mille. Queste le parole della rosea: “Avere Osimhen in campo rappresenta una certezza della quale il Napoli non può in alcun modo fare a meno. Victor c’è ed anche con la sua sola presenza – visto che la condizione non è ancora delle migliori – è in grado di condizionare le difese avversarie.

Adesso c’è chi magari è un po’ in “riserva” dal punto di vista mentale e tra questi elementi figura Zielinski che di energie ne ha spese tante in questa stagione anche con la sua nazionale. Anche quando in due circostanze – una all’andata e l’altra al ritorno – ha avuto l’occasione di poter sparare a rete purtroppo lo ha fatto a salve. Eppure, Spalletti non ha mai fatto venire meno la sua fiducia nei confronti di Piotr. Quel gap di convinzione con i migliori interpreti del suo ruolo, Zielinski non è riuscito evidentemente a colmarlo e chissà se questo influenzerà il Napoli in prospettiva rinnovo”.

