Osimhen verso la titolarità: a fine mese si valuta la rimozione della maschera

Corriere del Mezzogiorno – Victor Osimhen titolare a Venezia. Si valuta la rimozione anticipata della maschera a fine febbraio.

Victor Osimhen è pronto a riprendersi un ruolo da titolare. A Venezia partirà dal primo minuto e domani riceverà anche una nuova mascherina protettiva, più piccola, meno impattante e fastidiosa riguardo alla visione periferica.

A fine febbraio il professor Tartaro potrà verificare lo stato di guarigione di Victor e, in caso, prendere in considerazione l’idea di rimuovere la maschera in anticipo.

