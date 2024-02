La Gazzetta dello Sport – Osimhen, vince l’orgoglio: darà tutto per il Napoli

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla situazione attuale tra il Napoli e Victor Oismhen:

“Il rinnovo arrivato prima di Natale ha reso Victor il giocatore più pagato della storia del Napoli, ma gli ha anche messo addosso una targhetta con il prezzo e una clausola rescissoria che è l’anticamera di un addio”. Ma Victor è troppo orgoglioso per permettere a qualcuno di pensare che possa tirare indietro la gamba.

E ha troppo rispetto per Napoli e i napoletani: la sua missione sarà dare il massimo fino alla fine, per aiutare la squadra a centrare l’ultimo obiettivo rimasto. Con lui in campo, anche una palla spazzata via può trasformarsi in potenziale occasione, grazie alla falcata potente in campo aperto e all’immancabile voglia di vincere”.

