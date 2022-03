Osimhen vuole solo il Napoli: respinta doppia corte dalla Premier

La Gazzetta dello Sport – Victor Osimhen vuole solo il Napoli! Il giocatore scrive sui social: “Mi concentro sulla mia passione, il resto sono solo rumori di sottofondo”.

Victor Osimhen non lascia spazio ai rumors, difatti l’attaccante ha provveduto personalmente a smentire le voci di un suo ipotetico interesse per due big di Premier League. A quanto pare avrebbe rifiutato le avances da parte di Newcastle e Arsenal, per concentrarsi solo ed unicamente sul campionato in corso.

