Osimhen, Zielinski ed il retroscena sul calcio di rigore

Il quotidiano Il Mattino riporta un retroscena su Piotr Zielinski, Victor Osimhen ed l calcio di rigore concesso durante Napoli-Udinese.

Durante la sfida di ieri sera tra Napoli ed Udinese è stato concesso un calcio di rigore alla squadra di casa, calciato da Piotr Zielinski piuttosto che da Victor Osimhen.

Il Mattino ha spiegato dettagliatamente come sono andate le cose, ovvero che l’attaccante nigeriano non ha voluto calciare dal dischetto dopo l’errore della scorsa gara, dunque avrebbe invitato il centrocampista placco a tirare al suo posto.

“Questa volta si sorride dagli undici metri. A Bologna il pallone era stato sparato forte a lato; al Maradona, invece, va dritto in rete. Il piede però è un altro: non quello di Victor Osimhen, piuttosto quello di Piotr Zielinski che con freddezza e personalità si prende in carico la consegna. Al momento della decisione dell’arbitro i 40 mila del Maradona hanno invocato il nigeriano urlando «Osimhen, Osimhen». Lui però non se la sente e guarda Zielinski che nel frattempo ha preso il pallone in mano ma quasi gli chiede il permesso per tirare. Garcia vuole Osimhen dal dischetto, ma il nigeriano ringrazia ma rifiuta invitando poi Zielinski a tirare.”

