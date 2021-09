Ospina: “So di dovermi far trovare sempre pronto, mi alleno per essere sempre al top”

David Ospina parla della sua situazione in azzurro

Il portiere del Napoli David Ospina, dal ritiro della sua nazionale ha parlato ai microfoni dei colleghi colombiani. Ha anche fatto un breve passaggio sulla sua attuale situazione in azzurro, dove al momento è il vice di Meret. Ecco quanto dichiarato:

“Negli ultimi tempi mi si è presentata questa situazione a Napoli. Ciò che mi fa restare al massimo a livello di condizione è il fatto di potermi allenare al 100% quando non sono titolare, in modo da farmi trovare pronto quando dovesse presentarsi l’occasione. So di dovermi far trovare sempre pronto, sempre al massimo”.

