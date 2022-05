Osservanza protocolli anti-Covid con la Juve: assolti De Laurentiis e Canonico

Mancata osservanza de protocolli anti-Covid durante la gara contro la Juve è arrivata l’assoluzione per Aurelio De Laurentiis e Raffaele Canonico.

È una notizia dell’ultima ora quella dell’assoluzione di Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, e Raffaele Canonico, responsabile sanitario della squadra. La vicenda risale all’inizio dell’anno, quando è stato consentito a Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski ed Amir Rrahmani di partire per disputare la gara contro la Juventus.

I due erano stati accusati in quanto i tre giocatori sarebbero stati sottoposti ad una quarantena domiciliare proprio durante quei giorni, ma la legge ha dato ragione alla Società azzurra. Si tratta dunque di una vittoria non indifferente, anche perché al Napoli era giunta in precedenza un’altra buona notizia, lo scioglimento dell’inchiesta sulle plusvalenze.

