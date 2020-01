Ostenda-Dinamo Sassari in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming Champions League basket 2020

Si gioca questa sera il match tra Filou Ostenda e Dinamo Sassari, valido per la Basketball Champions League 2019-2020. Siamo alla decima giornata della prima fase della competizione più importante di area FIBA, in cui i sardi sono ormai silenziosamente, ma chiaramente, tra i favoriti.

All’andata, al PalaSerradimigni, la formazione di Gianmarco Pozzecco ha vinto per 90-71, ed è favorita anche per il match di ritorno alla Versluys Dome, nuovo nome della Sea’Arena, posta nella città nella parte ovest delle Fiandre, che si affaccia sul Mare del Nord. Si parla di uno dei club più vincenti della storia del basket belga, con 20 campionati, 19 Coppe del Belgio e 11 Supercoppe del Belgio nel proprio palmares, oltre a un terzo posto in EuroChallenge nell’annata 2010-2011. Una sola la partecipazione in Eurolega, nella stagione 2001-2002, mentre in Champions League il bilancio è di tre eliminazioni su tre in regular season, sempre con successiva disputa della FIBA Europe Cup (quest’anno non più possibile).

Il match tra Filou Ostenda e Dinamo Sassari avrà inizio questa sera alle ore 20. Ne saranno garantite la diretta tv su Eurosport 2 e la diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE 2019-2020

MARTEDI’ 7 GENNAIO

Ore 20:00 Filou Ostenda-Dinamo Sassari

FILOU OSTENDA-DINAMO SASSARI: DIRETTA TV E STREAMING



DIRETTA TV – Eurosport 2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Credit: Ciamillo