Ostigard-Napoli, il giocatore potrebbe essere presentato a Dimaro

Leo Ostigard potrebbe diventare ufficialmente un giocatore del Napoli da un momento all’altro e ci sarebbe l’intenzione di presentarlo a Dimaro.

Sembra quasi fatta la trattativa per Leo Ostigard, giocatore norvegese fortemente voluto dal Napoli. Il club azzurro sarebbe riuscito a trovare l’accordo con il Brighton per questo motivo l’ufficialità potrebbe arrivare da un momento all’altro. In più risulta che il Napoli vorrebbe presentare il difensore durante il ritiro estivo a Dimaro Folgarida.

Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport:

“Il giocatore ha scelto il Napoli da tempo e alla fine l’accordo con il Brighton è arrivato sulla base di 5 milioni più 4 di bonus. Il progetto è portarlo anche a Dimaro, presentarlo al popolo azzurro, ma lo scambio dei documenti è una lotta contro il tempo: l’ufficialità può arrivare in qualsiasi momento”

