Ounas interessa a molti club, offerta anche dagli USA

Come riportato dal Corriere dello Sport, Adam Ounas ha destato molto interesse in questa prima fase di ritiro. Sono tanti i club che hanno chiesto informazioni sull’esterno algerino, con il Napoli che sta decidendo il da farsi. Oltre alcuni club italiani, tra cui il Monza, è arrivata un’offerta di 15 milioni dall’Atlanta United. Il club statunitense è fortemente interessato ad Adam Ounas, presentando fino ad oggi l’offerta migliore. Nei prossimi giorni Spalletti deciderà se tenerlo, oppure dare il via libera alla sua cessione.

