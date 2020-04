Pace fatta tra Enzo Capo e Pamela Barretta: “La cosa brutta è fare pace e non poterti abbracciare”

Solo alcuni giorni fa, Enzo Capo aveva annunciato di aver litigato con Pamela Barretta. I due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne hanno fatto la pace, ma adesso il punto è non poter suggellare questa ritrovata armonia a causa delle restrizioni per la pandemia di Coronavirus. Lo scrive Enzo Capo su Instagram, pubblicando l’immagine dei due felici mentre ballano: “La cosa più brutta è fare la pace ma non poterti riabbracciare. Maledetta quarantena. Ti amo”.

La storia tra Enzo Capo e Pamela Barretta

Nelle “puntate precedenti”, era stato Enzo Capo che in una serie di Instagram stories aveva ammesso il litigio con Pamela Barretta, precisando però che non si è trattata di una rottura. Di parere diverso, invece, sarebbe stata Pamela Barretta che riteneva conclusa la loro storia. Queste le parole di Enzo Capo, prima della pace con Pamela:

Sostanzialmente c’è stato questo litigio con Pamela ma assolutamente non la ritegno una rottura. Semplicemente perché per poter rompere con una persona bisogna guardarla negli occhi. Fino a quando non ci sarà un confronto – e mi auspico ci sia quanto prima perché vuol dire che sarà finita anche questa quarantena – ci guarderemo negli occhi e magari ce ne diremo di santa ragione, ci chiariremo. L’unica cosa che posso dire è che, così come per tutta Italia, l’auspicio è ‘Andrà tutto bene’. Vedremo.

L’amore tra Enzo Capo e Pamela Barretta continua

Nonostante queste parole, Pamela Barretta rispondeva sui social di essere stata lasciata dal suo compagno. Il cavaliere del Torno Over di “Uomini e Donne” adesso ha fugato ogni dubbio pubblicando questo scatto su Instagram. Quanti credevano che tra i due fosse finita, dovranno ricredersi ora. L’amore tra Enzo Capo e Pamela Barretta continua a vele spiegate.