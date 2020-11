Pagamento stipendi Serie A: la decisione del Consiglio Federale FIGC

Pagamento stipendi, difficoltà in Serie A

Notizie calcio – Pagamento stipendi, sono sempre più in difficoltà per carenza di liquidità le società professionistiche in i Serie A. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha proposto al Consiglio (che ha approvato a maggioranza con il voto contrario dei rappresentanti degli atleti e degli allenatori) la deroga alla disciplina dei termini di imminente scadenza, previsti per il pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo delle società professionistiche.

Il termine del 16 novembre 2020 è posposto al 1° dicembre 2020, ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni. A tutela delle retribuzioni più basse, resta immutato il termine del 16 novembre 2020 per il pagamento dei ratei residui riguardanti la mensilità di giugno 2020, ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni e restano vigenti le disposizioni per i contratti tra società professionistiche e “tesserati” con compensi annui lordi pari o inferiori ad euro 50.000,00.

fonte : figc.it

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ufficiale, altre cinque regioni diventano “arancioni”. Per la Campania si decie domani

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

L’attore di Daydreamer che interpreta Osman si è sposato, foto e video del matrimonio