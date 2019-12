Pago, bilancio del 2019 dopo Serena Enardu e prima del GF Vip: “C’è sempre qualcosa da recuperare”

È tempo di bilanci di fine anno per Pago, che a poche ore dall’arrivo del 2020 ha pubblicato un lungo post in cui “tira le somme” dell’anno appena vissuto. Per il cantante sardo è un momento spartiacque, sia dal punto di vista personale che di quello professionale. Lo abbiamo visto a Temptation Island Vip, che gli è costata la fine della lunga relazione con Serena Enardu, lo rivedremo a brevissimo al Grande Fratello Vip. “Potrei dire così tante cose“, scrive Pacifico Settembre, “forse come ogni anno da quando son nato? Può darsi visto che le cose cambiano continuamente, ma di sicuro non dirò mai “FINALMENTE”…perché è sempre un anno che se ne va, nel bene e nel male, un anno che non potrai mai più recuperare .. perché c’è sempre qualcosa da recuperare e anche se un anno non è una vita, come nella vita avrei voluto che certe cose fossero andate diversamente, sarebbe cambiato qualcosa? Magari no, però il dubbio me lo metto“.

Pago col figlio Nicola, Serena Enardu con Tommaso

Pacifico Settembre non nasconde insomma un rimpianto per la separazione dalla Enardu, ma a sostenerlo in questo periodo è l’affetto dei fan, che ringrazia, e soprattutto l’amore sconfinato per il figlio Nicola (nato dal matrimonio con Miriana Trevisan). Alla fine, il post è dedicato a lui, “che per me è ogni secondo, ogni giorno, ogni Anno… la mia vita…e questo non si può cambiare!“. Pago ha scelto di passare queste vacanze di Natale proprio con Nicola. Nessun contatto con la Enardu, a quanto pare, che da parte sua ha festeggiato con Tommaso, il figlio adolescente nato da una precedente relazione (con il quale peraltro Pago è ancora in ottimi rapporti).

Pago al Grande Fratello Vip

Pago si sta godendo gli ultimi giorni in compagnia del figlio, prima della separazione forzata. A partire dall’8 gennaio, infatti, sarà uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Nel reality condotto da Alfonso Signorini avrà la possibilità di rilanciarsi, anche professionalmente, dopo la delusione vissuta a Temptation Island. Lo vedremo al fianco dei già confermati Rita Rusic, Adriana Volpe, Michele Cucuzza, Antonella Elia, Antonio Zequila, Clizia Incorvaia, Paola Di Benedetto.