Pago in viaggio con il figlio, ore di ansia per Miriana Trevisan: “Vi cerco da questa mattina”

“È dalle 7 di questa mattina che vi cerco. Grazie a Dio tutto bene” ha scritto Miriana Trevisan su Instagram tra i commenti pubblicati sotto una foto postata dall’ex compagno Pago. Lo scatto vede il cantante posare insieme al figlio Nicola, nato dal suo rapporto con l’ex ragazza di “Non è la Rai”, a bordo di un traghetto diretto in Sardegna. Causa maltempo, la nave ha subito diverse ore di ritardo che hanno costretto i passeggeri a modificare la propria tabella di marcia. Tra loro c’erano Pago e il figlio Nicola, ritrovatisi isolati dall’esterno e impossibilitati a usare il cellulare come accade in genere quando ci si trova al largo, troppo lontani dalla costa per poter fare una telefonata.

Miriana Trevisan non è riuscita a contattare il figlio

È per questo motivo che, nell’impossibilità di mettersi in contatto con il figlio, Miriana ha commentato con sollievo la foto postata dal suo ex in rete. Madre del piccolo Nicola, il fatto di non avere ricevuto notizie del figlio nell’orario in cui si aspettava che i due sbarcassero l’ha comprensibilmente provata. Pago e il figlio stanno bene: sono semplicemente incappati nel ritardo prolungato di un mezzo di trasporto prenotato per tornare in Sardegna per il Natale. Sull’isola vivono i familiari del cantante e l’ex compagna Serena Enardu con la quale, però, Pacifico non avrebbe più rapporti.

La disavventura di Pago in mare

È stato lo stesso Pago a chiarire quanto era accaduto durante il viaggio in mare da Civitavecchia a Olbia. Il traghetto, la cui partenza era prevista per le ore 20 del 23 dicembre, è riuscito a lasciare il porto solo alle 2 del mattino del 24, costringendo i passeggeri a un ritardo di 6 ore. Pacifico, nella didascalia di una foto scattata a bordo della nave, ha scritto: “In viaggio con papà, ma che viaggio! Partenza da Civitavecchia alle 20.00…Magari! Prevista a mezzanotte, effettiva alle 2.00 di stamattina causa maltempo. Arriveremo per le 17.30. Ma a noi non frega niente. ‘C’è di peggio’ dice Nicolino malandrino e ha ragione, già lo sa… #pagolosa …A noi basta stare insieme. Natale arriviamo“.