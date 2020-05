Pago rivela perché è finita con Serena Enardu: “Ho scoperto una cosa, accaduto fatto grave”

Pago affida al settimanale Chi, diretto dal conduttore del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini, le prime dichiarazioni dopo la rottura con Serena Enardu. Il cantante, all’anagrafe Pacifico Settembre, lascia intendere sia accaduto qualcosa di grave pur rifiutandosi di entrare nei dettagli. “Ho scoperto qualcosa da cui non si può più tornare indietro” è quanto si legge sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini.

Le dichiarazioni di Pago

“È successo qualcosa di troppo grave. Non potrò mai più avere fiducia in lei” dice Pago, rifiutandosi per il momento di entrare nei dettagli dell’accaduto. L’artista si concentra sulla necessità di far ripartire la sua vita, questa volta senza la compagna Serena:

Mi sono ritrovato di nuovo vagabondo d’amore senza casa, senza macchina, senza Serena. Ma va bene così, saprò ricominciare dalla mia famiglia. Mi ha deluso. Parlerò quando mi sentirò di farlo. Al momento devo ricostruire la mia vita ancora una volta. Posso solo dire che Serena di fiducia non può parlare. Lei non sa nemmeno cosa sia la fiducia, ieri così come oggi.

La rottura ufficializzata dopo il GF Vip

Pago e Serena si sono lasciati la prima volta lo scorso anno, dopo avere partecipato a Temptation Island Vip. La sbandata presa da Serena per il tentatore Alessandro Graziani aveva indebolito un rapporto che già scricchiolava, costringendola a prendere la decisione di separarsi. I due si sono ritrovati a qualche mese di distanza da quel momento, quando la Enardu ha chiesto e ottenuto di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip che già ospitava Pago. Si sono rivisti e riappacificati di fronte alle telecamere di Canale5, le stesse che li avevano visti dirsi addio. Ma la crepa nel loro rapporto non sarebbe mai stata definitivamente appianata al punto che a distanza di qualche settimana dal momento in cui si sono chiuse le porte della Casa di Cinecittà, Pago e Serena sono tornati a lasciarsi.