Pago su Serena Enardu: “Quando finisce una storia stai male, ma se ne può anche riparlare”

In un’intervista rilasciata al programma di RaiRadio2 I Lunatici, Pago è tornato a parlare di come gestisce il gossip dopo la fine della relazione con Serena Enardu, dell’ottimo rapporto con l’ex moglie Miriana Trevisan, ma anche delle difficoltà del lockdown per un padre separato: “Mio figlio ha quasi undici anni, è stato molto difficile, lui doveva stare con la mamma, io sono rimasto chiuso in Sardegna con il lockdown, alla fine abbiamo trovato il giusto equilibrio, ma è stata una cosa molto complicata. Per i papà separati è stato un momento molto difficile”.

La gestione del gossip dopo la rottura con Serena Enardu

In quanto personaggio esposto mediaticamente, soprattutto dopo la partecipazione a Temptation Island e al Grande Fratello Vip, Pago si è ritrovato a dover gestire il gossip. Il cantante ha spiegato che spesso deve fare i conti con opinioni nettamente contrastanti: “C’è chi ti massacra, chi ti vorrebbe sempre con una donna, chi invece non ti ci vorrebbe mai vedere“. Così, ha imparato a fare sempre ciò che sente, senza dare conto a ciò che i suoi fan si aspettano da lui. C’è già il suo dolore da affrontare, non può preoccuparsi anche della delusione di chi lo segue:

“C’è chi dice che piange per me, che piange per la coppia, ma non ci puoi pensare. Già quando finisce una storia stai male, se poi stai dietro a tutti diventa impossibile. Scelgo io cosa fare della mia vita, non possono scegliere i follower, anche se ci tengono tanto. Non ci capiamo niente noi, figuratevi chi non c’entra niente. Comunque, la mia storia personale dice che quando chiudo una storia poi se ne può riparlare“.

L’ottimo rapporto con Miriana Trevisan

Proprio riguardo alle storie che sembrano chiuse e poi regalano nuove emozioni, Pago ha fatto l’esempio del rapporto con la sua ex moglie. Con Miriana Trevisan si dissero addio. Tre anni più tardi, sono tornati insieme e hanno avuto un figlio, Nicola, salvo poi prendere di nuovo strade separate:

“Non si può ipotecare il futuro, nessuno può sapere ciò che accadrà un domani. Con Miriana siamo in rapporti civili, abbiamo capito che bisogna stare tranquilli, anche se all’inizio abbiamo avuto problemi. Ho riscontrato che capita spesso nelle coppie in cui ci sono figli. Quando ci si lascia c’è sempre qualche incomprensione di troppo. Adesso invece siamo in ottimi rapporti“.

Le proposte indecenti delle fan

Pago ha svelato che come tanti volti noti, anche lui riceve proposte indecenti dalle fan: “Ne arrivano tantissime. Proposte, video. Mi mandano delle robe osé, proposte indecenti, abbastanza anche spudorate. Mi chiedono anche le foto dei piedi, delle mani. Ma anche altro…”. Infine, è tornato con la mente alla canzone ‘Parlo di te’ che gli diede la notorietà. Ha dichiarato che gliela richiedono ancora tantissimo: “Che rapporto ho con quella canzone? Così così. Non rinnego il successo, però cantarla cinque milioni di volte un po’ mi ha stancato. Mi chiedono solo quella”.