Corriere dello Sport – Palladino sulla panchina della Fiorentina: è lui il prescelto

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro della panchina della Fiorentina. Raffaele Palladino è il prescelto come prossimo allenatore, e al momento, sembra che la decisione non possa mutare. Sarà lui l’erede per costruire il post Vincenzo Italiano. La società viola è ormai indirizzata sul trentanovenne, da tempo nella lista dei candidati insieme ad Alberto Gilardino, Daniele De Rossi e Alberto Aquilani.

Fonte foto in evidenza — (Archivio) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Fedele su Manna: “Giovane zero esperienza, alla Juve come secondo mai solo”

De Maggio: “L’Inter vuole Di Lorenzo a tutti i costi, sul capitano anche la Premier”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, il viaggio a Miami con i figli e la donna che è sempre con lui