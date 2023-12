Pallone d’Oro africano, anche Osimhen presente alla cerimonia

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen è volato in Marocco al fine di assistere alla cerimonia del Palle d’Oro.

Il Corriere dello Sport ha riportato le ultime su Victor Osimhen, candidato alla vittoria finale del Pallone d’Oro africano. Alla vigilia della sfida di Champions League tra Napoli e Braga l’attaccante nigeriano si è dunque recato in Marocco.

Ecco quanto si legge in merito:

“Victor Osimhen è in viaggio verso il Marocco alla vigilia della sfida Champions contro lo Sporting Braga. Osimhen è candidato alla vittoria finale con Salah del Liverpool e con Hakimi, ex Inter, oggi del Psg. Osimhen parteciperà così di persona alla cerimonia. Il 2023 è stato un anno magico per Osimhen, tanti riconoscimenti personali per la vittoria dello scudetto col Napoli: l’ottavo posto al Pallone d’Oro, un posto nella Top11 dell’ultimo campionato e la palma di miglior attaccante e miglior giocatore dell’ultima Serie A al Gran Galà del Calcio.”

