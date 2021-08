Palmeiro bloccato dal Napoli, ma il centrocampista piace al Cagliari

Luca Palmeiro è stato di recente bloccato dal Napoli, tuttavia il giocatore sarebbe finito nel mirino del Cagliari.

Il futuro di Luca Palmeiro sembra essere legato al Napoli, questo però solo per il momento, poiché il centrocampista avrebbe anche qualche corteggiatore. Restando in Serie A c’è il Cagliari: secondo la redazione di Sportitalia il club sardo avrebbe chiesto maggiori informazioni al Napoli. Non resta che aspettare per sapere come si svolgerà la situazione.

