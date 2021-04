Palmeri, Napoli: “Fonseca o Inzaghi in caso di Champions, ADL ha due nomi per l’Europa League”

Il giornalista svela quelli che sarebbero i nomi del probabile successore di Gattuso sulla panchina azzurra

Tancredi Palmeri parla della questione allenatore in casa Napoli. Nel suo editoriale su Tuttomercatoweb, il giornalista rivela quali sarebbero i nomi per la panchina azzurra in caso di qualificazione in Champions League o Europa League.

Queste le sue parole:

“Se dovesse entrare in Champions, il Napoli pensa soprattutto a Fonseca e Simone Inzaghi, con quest’ultimo che tiene ancora in stand-by la Lazio. Se invece fosse solo Europa minore, allora De Laurentiis ripartirebbe con un’altra scommessa alla Sarri, con la scelta finale che dovrebbe essere tra De Zerbi e Juric. E se arrivasse Simone Inzaghi, il duplex De Zerbi-Juric si creerebbe per la Lazio”.

