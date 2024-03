X – Palmieri: “Non c’è rigore su Osi, si stanno sbagliando tutti clamorosamente”

Il giornalista Tancredi Palmieri, ha posto l’attenzione sul possibile rigore, non dato, ai danni di Osimhen da parte di Cubarsì. Le immagini in slow-motion sull’episodio: “Mi dispiace ma si stanno sbagliando tutti clamorosamente nel dire che fosse rigore su Osimhen. Non solo non c’è fallo, ma nell’immagine si vede chiaramente che è persino Osimhen per primo a prendere il piede del marcatoreìì

Mi dispiace ma si stanno sbagliando tutti clamorosamente nel dire che fosse rigore su Osimhen.

Non solo non c’è fallo, ma nell’immagine si vede chiaramente che è persino Osimhen per primo a prendere il piede del marcatore#BarcellonaNapoli pic.twitter.com/UhQk7WumrD — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 13, 2024

