Pamela Anderson sposa il produttore Jon Peters, il loro primo appuntamento 30 anni fa

Dal loro primo appuntamento sono passati oltre 30 anni. Erano gli anni ’80, Pamela Anderson allora era la bagnina più sexy e famosa del cinema grazie a Bay Watch. Il produttore televisivo americano Jon Peters, allora quarantenne aveva conosciuto la giovane Pamela, ancora nuova allo star system di Hollywood, e aveva deciso di aiutarla pagandole persino le lezioni di recitazione. Invaghito di lei, il produttore le aveva chiesto la mano, ma l’attrice poco più che ventenne aveva rifiutato per via della differenza di età. “Fra 30 anni non avrà importanza”, aveva risposto Peters. Così è stato perché i due, dopo aver seguito per anni strade diverse, si sono incontrati di recente e innamorati ancora una volta. Il loro matrimonio si è svolto lontano dai paparazzi a Malibu, lo scorso 20 gennaio.

Le parole d’amore di Jon Peters a Pamela Anderson

A rivelare lo scoop, l’addetto stampa dell’attrice Matthew Berritt, in un’intervista al magazine americano People, che senza scendere troppo nel dettaglio della cerimonia ha detto: “Sono molto innamorati l’uno dell’altra e si sono sposati”. All’Hollywood Reporter invece, che aveva scovato la notizia delle nozze, Jon Peters ha detto belle parole nei confronti della neo moglie:

Pamela non ha mai visto il suo pieno potenziale come artista, deve ancora brillare. In lei c’è molto più di quanto sembri, o non la amerei così tanto», ha detto dopo le nozze. Ci sono bellissime ragazze ovunque. Avrei potuto scegliere ma per 35 anni ho voluto solo Pamela. Lei mi rende selvaggio, in senso buono. Mi ispira. La proteggo e la tratto come merita di essere trattata.



Nonostante tutto il tempo trascorso, del suo amato l’ex bagnina ha detto:

È sempre stato lì, non mi ha mai delusa. Ora sono pronta e anche lui è pronto. Ci capiamo e rispettiamo l’un l’altra. Ci amiamo senza condizioni. Sono una donna fortunata.

Per l’ex bagnina di Bay Watch è il quinto matrimonio

Per entrambi in realtà si tratta della quinta volta che celebrano le nozze. Durante i più di 30 anni lontana del produttore, Pamela Anderson ha avuto due figli da Tommy Lee, batterista e cofondatore dei Mötley Crüe, Brandon, modello per Dolce e Gabbana e Dylan, che oggi hanno rispettivamente 23 e 22 anni. Nel mondo della musica poi l’attrice ha incontrato il cantante Kid Rock e infine si è sposata per ben due volte con il giocatore di poker professionista Rick Solomon, prima nel 2007 poi nel 2013. Negli ultimi anni avevano destato parecchio scalpore i rumors sulla storia con Julian Assange, fondatore di WikiLeaks, che l’attrice aveva difeso pubblicamente. Infine, appena la scorsa estate era finita la storia con il calciatore francese Adil Rami, accusato dall’attrice di averla non solo tradita, ma anche torturata in maniera fisica e psicologica. Su Instagram Pamela Anderson lo aveva raccontato apertamente. Tra le storie più importanti del produttore invece, c’è stato l’amore con la cantante Barbra Streisand, durato 12 anni, scattato dopo il primo incontro nel 1976, sul set di A Star is Born.