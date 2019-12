Paola Caruso e l’ex Francesco Caserta si stanno riavvicinando: “I sogni si avverano a Natale”

Gli scambi di like su Instagram diventati frequenti e un dono ricevuto dal piccolo Michele per il suo primo Natale firmano il riavvicinamento tra Paola Caruso e l’ex compagno Francesco Caserta. La showgirl e l’imprenditore si starebbero riavvicinando dopo la rottura avvenuta più di un anno fa. Lo testimonia quando accaduto sui social nel corso dell’ultima settimana. Paola ha postato sul suo profilo Instagram una foto del figlio Michelino a bordo di un’automobilina giocattolo, un modello di Ferrari realizzato a misura di bambino. “Babbo Natale esiste davvero e i sogni si avverano a Natale” scrive la Caruso, che tra gli hashtag specifica che l’automobilina è frutto di un dono e che il figlio è uguale a suo padre. Il like di Francesco alla foto di Paola – like che fino a oggi l’uomo aveva accuratamente evitato di posizionare – chiarisce che il mittente di quel primo regalo a Michele potrebbe essere proprio il papà. Gli scambi di like tra i due sono andati avanti: Caserta ha dimostrato, in particolare, di apprezzare una foto in intimo postata in rete dalla sua ex mentre Paola ha fatto sapere pubblicamente di avere gradito gli ultimi scatti social postati da Francesco. E, ciliegina sulla torta, i due hanno ricominciato a seguirsi.

Paola Caruso e l’ex non sarebbero tornati insieme

La showgirl e l’ex compagno appaiono di nuovo vicini ma non sarebbero tornati insieme. Paola è reduce dalla relazione finita male con Moreno Merlo mentre il suo ex compagno risulterebbe essere single ma, sebbene siano entrambi liberi, pare trascorreranno il Capodanno 2020 separatamente. La Caruso si trova a Courmayeur insieme al figlio e a un gruppo di amici mentre Francesco sembrerebbe essere rimasto a Monaco, dove vive.

La guerra in tv per il riconoscimento di Nicola

Paola e Francesco vengono da mesi difficili che hanno messo a dura prova la loro relazione. Si sono lasciati mentre la Caruso era ancora incinta e, nonostante qualche contatto sporadico, Caserta avrebbe preferito non conoscere e riconoscere il bambino che secondo la showgirl sarebbe il frutto della loro relazione. Paola lo ha accusato pubblicamente di avere abbandonato lei e il bambino e ha fatto sapere che avrebbe portato la vicenda in tribunale pur di vedere riconosciuti i diritti di suo figlio. Il recente riavvicinamento potrebbe cambiare le carte in tavola, spingendo i due ad accordarsi senza alcuna mediazione esterna.