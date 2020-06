Paola Di Benedetto a Milano da Federico Rossi, si erano visti l’ultima volta a inizio gennaio

È durata 5 mesi la lunghissima separazione forzata tra Paola Di Benedetto e il fidanzato Federico Rossi. La vincitrice del Grande Fratello Vip ha ritrovato il compagno dopo essere stata costretta a rinunciare a vederlo per mesi. La separazione tra i due, infatti, non è cominciata a marzo con l’inizio del lockdown. Era partita già da due mesi, fin da quando l’8 gennaio scorso Paola era entrata nella Casa di Cinecittà, per poi uscirne vincitrice. Dopo avere trascorso insieme il Capodanno, la modella e il cantante del duo Benji e Fede si erano lasciati convinti che si sarebbero rivisti al massimo dopo qualche mese. Invece le cose sono andate diversamente e la reunion è avvenuta solo ieri, il 4 giugno, quanto il governo italiano è tornato a consentire la libera circolazione tra regioni.

Paola Di Benedetto a Milano per Federico

Dopo l’uscita da vincitrice dalla Casa del GF Vip, Paola era tornata a Vicenza dalla sua famiglia. Per questo motivo era stata costretta ad attendere ancora qualche settimana prima di poter riabbracciare il compagno. Finalmente, poche ore fa, i due si sono ritrovati. È stata la vincitrice del Grande Fratello a partire per Milano dove ha ritrovato il fidanzato. I due, trascorsi i primi momenti da soli, hanno postato le foto della reunion sui rispettivi profili Instagram.

Le foto postata da Paola e Fede sui social

“Non sono mai riuscito a fare finta di niente con te” ha scritto Federico postando la prima foto scattata con Paola dopo la lunga separazione. Il commento di lei fa riferimento alla scherzosa proposta di collaborazione avanzata all’epoca della sua uscita dalla Casa. “Tutto bello, ma questo pezzo lo facciamo uscire o no?” ha chiesto la vincitrice del GF, facendo riferimento alla possibilità di esibirsi insieme al compagno dopo lo scioglimento del duo Benji e Fede. “E non esisterà un posto in cui ti sentirò lontano, nemmeno il più nascosto… nemmeno sulla Luna” è stata invece la didascalia scelta da Paola affinché accompagnasse la prima foto di coppia scattata dopo la lunga separazione.