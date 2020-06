Paola Di Benedetto beata tra gli uomini nella nuova reunion del Grande Fratello Vip

I gieffini tornano a riunirsi, ma stavolta la reginetta è una, stiamo parlando di Paola Di Benedetto che nella scorsa rimpatriata organizzata nella tenuta di Fabio Testi non era presente. L’incontro è avvenuto sempre a Verona, come dimostrano anche le stories pubblicate dalla vincitrice del reality show.

Paola e Aristide le new entry del gruppo

Non solo Paola Di Benedetto, ma anche Aristide Mainati, assente alla prima reunion post Grande Fratello Vip, ha presenziato in questa seconda gita fuori porta. Hanno bissato, invece, Patrick Ray Pugliese, Andrea Denver e ovviamente Fabio Testi. Immersi nell’entroterra veronese gli ex gieffini si sono concessi una giornata in pieno relax, gustando del buon vino, seduti ad una tavola finemente apparecchiata, non sono mancati selfie, battute e scherzi come se nulla fosse cambiato dalla permanenza nella casa più spiata d’Italia ad ora che sono ritornati tutti alle loro vite. La vincitrice della quarta edizione del reality in salsa vip scrive sotto lo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram “Riunita con i miei bambini“, a cui segue un “Vi voglio bene” in una foto successiva. Grandi assenti di questa seconda reunion sono stati concorrenti come Rita Rusic, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che non avevano presenziato nemmeno la scorsa volta.

La prima reunion del GF Vip

La prima rimpatriata ha visto molti più partecipanti che hanno portato i loro rispettivi compagni, da Adriana Volpe presentatasi con il marito Roberto Parli e la piccola Ginevra, a Teresanna che è arrivata con la sua dolce metà. Non hanno rinunciato a questo incontro nemmeno Fernanda Lessa, Sara Soldati e Andrea Montovoli. Eppure molti i nomi che sono mancati all’appello in entrambe le occasioni, probabilmente perché oberati da altri impegni, impossibilitati a raggiungere il posto, o per altre motivazioni ignote ai fan.