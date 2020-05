Paola Frizziero incinta: “Con mio marito Francesco aspettiamo un maschio, si chiamerà Gennaro Maria”

Paola Frizziero è sempre stata restia a parlare della sua vita privata. Le sue interviste sono rarissime e nonostante sia una delle più amate troniste e corteggiatrici di ‘Uomini e Donne‘, preferisce stare alla larga dalle luci dei riflettori. In queste ore, però, si è raccontata in un’intervista pubblicata dal canale YouTube San Mattia Onlus e ha dato un importante annuncio. È incinta. Aspetta il primo figlio dal marito Francesco.

Paola Frizziero si è lasciata alle spalle il mondo dello spettacolo. Accanto al marito Francesco, di cui si sa veramente pochissimo, ha trovato la stabilità che cercava da anni. Nel corso della lunga intervista, Paola Frizziero ha raccontato il suo cammino di conversione e ha annunciato di aspettare un maschietto: “Io e Francesco ci siamo sposati il 26 aprile del 2019. Aspettiamo da cinque mesi Gennaro Maria”.

Paola Frizziero ha ripercorso la storia d’amore con Francesco. L’ex volto di Uomini e Donne ha ammesso che per il marito è stata dura conquistarla. A causa delle sue paure, infatti, Paola tendeva a cogliere ogni occasione per scappare:

“Ho avuto bisogno di aiuto per capire cosa volevo. Per questo matrimonio c’è voluto tempo. Tre anni fa c’è stata la morte di mio padre, che aveva la SLA. Poi a Gerusalemme ho conosciuto e ho approfondito di più la conoscenza con Francesco. Lui mi stava alle calcagna. Volevo stare in grazia di Dio, ma non mi ha mai mollata. Ero antipatica, lui mi sopportava. Gli rispondevo male, lui mi sopportava. Gli proponevo cose assurde, lui mi sopportava. Ho pensato che da tanta costanza sarebbe uscito qualcosa di buono. Mi sono decisa per questo fidanzamento, sempre con l’aiuto della psicoterapia e del padre spirituale. Siamo stati fidanzati per 4 anni e poi ci siamo decisi per il matrimonio, sempre con fatica perché da un lato volevo sposarmi, dall’altro volevo scappare a Londra. Poi ho trovato lavoro a Parma e me ne sono andata perché ho pensato ‘Se mi vuole, verrà da me’. Avevo paura, fondamentalmente“.